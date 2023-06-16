Продукты, которые можно есть перед сном, чтобы не навредить фигуре

Желание перекусить перед сном многие врачи связывают с нарушением циркадных ритмов организма. В этом случае сбиваются биологические часы и организму сложно понять, что сейчас - день или ночь. Такую проблему лучше всего решать с врачом. Другая причина - недостаток белка в рационе. Эту проблему можно решить самостоятельно. Достаточно хранить в своем холодильнике продукты, которые позволят насытиться, но без ощущения тяжести в животе. Нутрициолог Юлиана Кузнецова рассказала, что можно позволить себе перед сном, если очень хочется есть, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Можно ли есть сладкое на ночь

Желание съесть что-то сладкое перед сном может быть связано с падением сахара в крови. Из-за этого появляется ощущение усталости и голод.



Если вам хочется сладкого перед сном, выбирайте менее вредную альтернативу с низким содержанием сахара, например, темный шоколад или фрукты. Дело в том, что употребление продуктов с высоким содержанием сахара перед сном может привести к увеличению веса и бессоннице. А еще лучше - отдать предпочтение продуктам, которые богаты белком.

Что можно есть на ночь

Греческий йогурт

Это отличный источник белка, который быстро насытит ваш организм. Йогурт можно дополнить легкими фруктами, например, яблоками или ягодами.

Яйца

Еще одна отличная белковая закуска, которая может принести пользу вашему организму. Здесь стоит отдать предпочтение вареным или запеченным яйцам с небольшим кусочком нежирного сыра. От яичницы-болтуньи лучше отказаться, так как жареная пища будет слишком долго перевариваться и может быть причиной бессонницы.

Авокадо

Богатый источник клетчатки и полезных жиров, которые позволяют долго оставаться сытыми. Авокадо идеально подходит тем, кто чувствует голод перед сном и ищет альтернативу сладкому.

Бульон

Хороший вариант для тех, кто боится съесть лишнее перед сном, но при этом чувствует сильный голод. Бульон можно приготовить на нежирной курице с овощами, чтобы снизить калорийность.

Филе курицы или индейки

Идеальный белковый перекус - питательный и содержащий всего 90-110 ккал на 100 граммов. Небольшая порция филе курицы или индейки справятся с этой задачей. Приготовленные на пару овощи или салат станут идеальным дополнением.

Овощи

Их можно есть на ночь в любом виде, так как они низкокалорийны, богаты витаминами и минералами, а также нормализуют работу желудочно-кишечного тракта.

Белая рыба

В ней содержится мало жира и много белка. Для позднего приема пиши лучше всего подойдут щука, сайра, минтай или треска.

Не забывайте, что сразу после еды ложиться спать не рекомендуется - у пищи должно быть время на переваривание. Оставляйте себе небольшой запас времени на это, хотя бы 1-2 часа.