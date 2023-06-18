Названы идеальные напитки для завтрака

Диетолог Кристина Плотникова назвала кефир и зеленый чай идеальными напитками для завтрака. Эти и другие напитки, которые лучше всего подходят для начала дня, она перечислила в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az

Специалистка советует пить натощак воду или воду с лимоном (если нет проблем с ЖКТ), чтобы привести организм в тонус и запустить процессы пищеварения. А непосредственно во время пищи, пор ее словам, следует пить зеленый чай, кефир, смузи или какао.

Зеленый чай

В составе зеленого чая присутствует кофеин, поэтому его употребление с утра позволит взбодриться и быстрее проснуться, говорит собеседница "Ленты.ру". Также, добавила она, напиток стимулирует работу головного мозга, параллельно запуская процесс сжигания жира.

Зеленый чай - мощный антиоксидант, содержащий 20 аминокислот, витамины и микроэлементы.

Кефир

Кефир, по словам Плотниковой, успокаивает центральную нервную систему, содержит большое количество витаминов. Помимо этого напиток улучшает работу ЖКТ, благодаря множеству лакто- и бифидобактерий в своем составе.

Смузи

Диетолог рассказала, что смузи бывают разными: овощными, ягодными, фруктовыми, с добавлением сливок, кокосового или миндального молока.

"Калорийный смузи может стать полноценным завтраком, содержащим множество полезных веществ. Предпочтение стоит отдать зеленым смузи с добавлением сельдерея и большого количества зелени, это позволит избавиться от отеков с утра и получить большую дозу клетчатки", - разъяснила Плотникова.

Этот калорийный напиток, по словам специалистки, отлично утоляет чувство голода и приводит организм в тонус. Специалистка отметила, что в какао содержится много полезных веществ: кофеин, аминокислоты, антиоксиданты, органические кислоты, витамины Е, К, витамины группы В, фосфор, магний, цинк, медь, марганец.