Назван идеальный завтрак для больных диабетом

Исследователи Университета Британской Колумбии (Канада) установили, что низкоуглеводная диета приводит к снижению уровня глюкозы после приема пищи на 74%, а также снижает вариабельность гликемии (колебания глюкозы крови в течение определенного промежутка времени) по сравнению со стандартным завтраком с низким содержанием жира. Исследование было опубликовано в журнале The American Journal of Clinical Nutrition, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Вариабельность гликемии и повышение уровня глюкозы в крови после приема пищи - факторы риска сердечно-сосудистых заболеваний и смертности у людей с диабетом II типа. Диета с низким содержанием углеводов считается эффективной стратегией контроля уровня глюкозы, но соблюдать ее достаточно сложно. По мнению авторов, одним из потенциальных и простых решений могло бы стать снижение содержания углеводов всего в одном приеме пищи в день, а именно в завтраке.

В настоящем исследовании принял участие 121 человек. После рандомизации 60 человек должны были завтракать пищей с низким содержанием углеводов на протяжении 12 недель, остальные 61 питались как раньше.