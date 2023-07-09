Диетолог разрешила есть некоторые кабачки с кожурой

Некоторые кабачки можно есть с кожурой, заявила диетолог Елена Соломатина. Она рассказала об этом в беседе с NEWS.ru, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По ее словам, молодые кабачки можно есть с кожурой и даже сырыми, как огурцы, так как ближе к кожуре овоща находится много витаминов и полезных элементов. При этом, подчеркнула она, стоит обращать внимание на то, где выращивался овощ. "Если туда добавили много нитратов, тогда кожура накапливает много нитратов, в этом случае лучше срезать. Однако у молодых кабачков кожура мягкая и съедобная", - объяснила Соломатина, разрешив ее есть.

У созревших кабачков, обратила внимание специалистка, кожура не такая нежная и сложнее переваривается, поэтому такие кабачки стоит очищать и обязательно подвергать термической обработке.