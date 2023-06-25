Доктор Мясников развеял популярный миф об оливковом масле

Популярный миф об оливковом масле в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" развеял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, польза этого масла сейчас слишком преувеличена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Доктор рассказал, что миф о чрезвычайной пользе оливкового масла был всего лишь маркетинговым ходом. Тогда как в реальности это масло практически не отличается от подсолнечного.

Более того, подсолнечное масло является даже более полезным, так как в его составе есть большое количество природного антиоксиданта - витамина Е, в оливковом масле этого витамина в три раза меньше, уточнил Мясников.