https://news.day.az/gurmaniya/1576357.html Доктор Мясников развеял популярный миф об оливковом масле
Доктор Мясников развеял популярный миф об оливковом масле
Популярный миф об оливковом масле в программе "О самом главном" на телеканале "Россия 1" развеял врач и телеведущий Александр Мясников. По его словам, польза этого масла сейчас слишком преувеличена, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
Доктор рассказал, что миф о чрезвычайной пользе оливкового масла был всего лишь маркетинговым ходом. Тогда как в реальности это масло практически не отличается от подсолнечного.
Более того, подсолнечное масло является даже более полезным, так как в его составе есть большое количество природного антиоксиданта - витамина Е, в оливковом масле этого витамина в три раза меньше, уточнил Мясников.
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