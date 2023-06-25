В США разрешили подавать в кафе выращенное в лаборатории мясо

В "историческом" решении американские регулирующие органы дали разрешение на продажу выращенного в лаборатории куриного мяса, произведенного из клеток животных. Это решение позволяет калифорнийским компаниям Upside Foods и Good Meat представить "выращенное в чашках Петри" или "культивированное" мясо в ресторанах и, в конечном итоге, на полках супермаркетов по всей стране.

Хотя это инновационное мясо предлагает устойчивую и безопасную для животных альтернативу, оно все еще относительно дорого и не может производиться в больших масштабах, как традиционное мясо. В связи с этим Upside и Good Meat первоначально представят свою продукцию в эксклюзивных ресторанах.

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