Секреты приготовления панакотты

По-итальянски panna cotta означает "вареные сливки". Это один из самых несложных десертов в мире, и его любят почти все. Молочное, сладкое, желе - выглядит очень по-детски, но и взрослых панакотта также радует и успокаивает. Существует всего один классический рецепт панакотты, но при желании его можно существенно видоизменить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, в классическом рецепте панакотты всего 4 ингредиента, и они очень простые.

Сливки: в классической панакотте используются свежие жирные сливки, жирностью от 30 до 40%, лучше всего домашние, не стерилизованные, вкусные и с нежным молочным запахом.

Сахар: просто самый обычный белый сахар, рафинированный.

Желатин: хорошо очищенный желатин из говядины, свинины или рыбы, без запаха, лучше всего в пластинках.

Ваниль: настоящая ваниль в стручке - это тот самый случай, когда использование дорогого ингредиента в недорогом десерте полностью оправдано, потому что его вкус раскрывается полностью, очень улучшая результат.

Варианты замен ингредиентов для панакотты

Давайте пойдем по пунктам.

Пункт первый, конечно, сливки. В зависимости от ваших предпочтений, жирные сливки можно заменить на менее жирный вариант (сливки жирностью 20 или даже 10-11%), а также на молоко. Но для того, чтобы сохранить "шелковую" текстуру этого десерта, рекомендуем вам использовать хотя бы треть жирных (20-40%) сливок, а уже остальное количество заменять сливками минимальной жирности или цельным молоком. Если вы не употребляете коровьи сливки, потому что вы веган, или аллергик, или поститесь, то самая популярная им замена - кокосовые сливки или кокосовое молоко. У них обычно достаточно высокая жирность, если не покупать тот вариант кокосового молока, что используется для кофе. Количество вам понадобится точно такое же, как в оригинальном рецепте.

Пункт второй - сахар. Здесь есть где разгуляться. Вместо обычного белого рафинированного сахара можно использовать коричневый тростниковый (светлый сахар демерара - с меньшим содержанием патоки или темный мусковадо - с бОльшим). Фруктоза. Мед. Кленовый сироп, сироп из агавы или топинамбура, или из любого другого растения. Все эти заменители придадут вашей панакотте свой вкус, иногда делая бессмысленным добавление ванили, имейте это в виду. Если вы избегаете использования сахара, панакотту можно делать на подсластителях вроде стевии или эритрита.

Пункт третий - ваниль. Настоящие стручки ванили стоят дорого и продаются далеко не везде. Самый лучший способ замены - экстракт натуральной ванили или сахар с добавлением натуральной ванили (на пакетиках с таким сахаром формулировка выглядит именно так, и этот сахар гораздо дороже своих собратьев с ванилином). Если ни того, ни другого не нашлось, ну что ж - обычный ванильный сахар или просто ванилин - тоже выход.

Пункт четвертый - желатин. Самый удобный, как уже говорилось выше, - желатин в пластинах, потому что его замачивают в любом количестве холодной воды, а потом отжимают, чтобы растворить в горячих сливках. При этом нет необходимости учитывать количество воды в рецепте. Если у вас желатин в порошке, во-первых, внимательно прочтите инструкцию, теперь существуют варианты порошка, который вообще не нужно замачивать, а можно добавлять прямо в горячую жидкость. Если у вас обычный порошковый желатин, в инструкции будет сказано, в каком количестве холодной воды его нужно замочить. Вычтите вес воды из веса сливок. То есть если для ваших 10 граммов желатина требуется 50 г воды, то вместо 500 г сливок вы возьмете 450 г. Для тех, кто не ест желатин по соображениям религиозного или морального порядка, можно использовать агар-агар - но текстура готовой панакотты будет очень сильно отличаться. По количеству агар-агара смотрите на инструкцию на упаковке, а также помните, что агар в горячей жидкости нужно, в отличие от желатина, варить, чтобы он разошелся как следует.

Как готовить панакотту?

Проще простого:

Сначала нагреть сливки с ванилью и дать настояться.

Потом замочить желатин в холодной воде.

Еще раз прогреть сливки и растворить в них сахар.

Добавить желатин и перемешать очень тщательно, чтобы желатин полностью растворился и распределился равномерно (можно использовать блендер).

Разлить сливочную массу по порционным формочкам.

Дать массе остыть.

Переставить в холодильник до полного застывания.

Украсить и подать.

Какие бывают топпинги для панакотты?

Чаще всего панакотту украшают просто свежими ягодами, но существует и много других вариантов:

- "компотэ" (от французского compote) из свежих ягод и фруктов, очень быстро приваренных с сахаром и иногда вином, а затем охлажденных;

- гладкий соус из свежих ягод (клубника, малина, голубика), измельченных блендером и/или протертых через тонкое сито;

- фруктово-травяные "композиции", например: манго + лайм + мята., клубника + базилик, голубика + мед + тимьян;

- обжаренные в карамели орехи или семечки;

- шоколадный соус или ганаш;

- шоколадная стружка;

- заварной крем, простой или с добавлением цитрусовых.

Сколько хранится панакотта?

Чем жирнее были сливки, из которых вы ее приготовили, тем дольше у панакотты срок хранения. При температуре в холодильнике +2 +4 °С можно без опасений съесть десерт через 48-72 ч.

Можно ли замораживать панакотту?

Да! Только сначала дайте ей полностью застыть и охладиться в холодильнике. И чтобы не испортилась нежная гладкая текстура панакотты, размораживать ее нужно постепенно и при низкой температуре - то есть опять-таки в холодильнике.

Классическая панакотта в домашних условиях

Этот чудесный итальянский десерт - классическая панакотта ­- займет в домашних условиях совсем немного вашего активного времени. Но готовить ее нужно заранее: сначала ваниль должна настояться в сливках (примерно час), а затем готовое желе должно остыть и застыть в холодильнике, а это еще от 4 до 6 часов. Так что рассчитывайте время!

500 г сливок жирностью 20-38%, на ваш выбор

80 г сахара

1 стручок ванили

10-13 г желатина в пластинках

свежие ягоды и мята для украшения

1)Налейте сливки в кастрюлю. Разрежьте стручок ванили вдоль пополам и ножом выскребите семена. Положите семена в сливки, перемешайте и нагрейте сливки до 85-90 °С. Не кипятите! Дайте сливкам настояться с ванилью, примерно 1 ч.

2) Залейте желатин холодной водой согласно инструкции на упаковке, обычно на 10 мин. Количество зависит от того, какой плотности вы хотите получить желе.

3) Доведите сливки снова до 85-90 °С, но не до кипения. Всыпьте сахар и перемешайте до растворения.

4) Отожмите желатин, смешайте в чашке сначала с половником горячих сливок до полного растворения. Затем смешайте желатиновые сливки с основным объемом сливок и очень тщательно перемешайте.

5) Разлейте получившуюся массу по порционным формочкам, креманкам или бокалам. Полностью остудите, затем переставьте в холодильник до застывания, примерно 4 ч.

6) Перед подачей украсьте панакотту ягодами и листочками мяты.

Кстати

Оставшийся от панакотты стручок ванили нарежьте кусочками поменьше, положите в маленькую баночку или бутылочку с плотно закрывающейся крышкой и залейте 100 мл водки. Через 10 дней у вас будет отличный домашний ванильный экстракт.

Хозяйке на заметку

Для "взрослого" десерта ягоды для подачи, пока панакотта застывает, можно залить ароматным алкоголем (например, ликером "Лимончелло") и дать настояться в холодильнике.