https://news.day.az/gurmaniya/1576576.html Необычная доставка пиццы в Великобритании - ВИДЕО
Необычная доставка пиццы в Великобритании - ВИДЕО
Сеть пиццерий Domino's протестировала службу доставки пиццы в реактивном костюме на фестивале Glastonbury в Великобритании.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Компания сотрудничала с Gravity Industries, чтобы создать индивидуальный костюм, который сохранит курьера в безопасности, а пиццу - теплой. На видео видно, как курьер использует костюм, чтобы забирать и доставлять заказы, сохраняя при этом свежесть еды.
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