Необычная доставка пиццы в Великобритании

Сеть пиццерий Domino's протестировала службу доставки пиццы в реактивном костюме на фестивале Glastonbury в Великобритании.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Компания сотрудничала с Gravity Industries, чтобы создать индивидуальный костюм, который сохранит курьера в безопасности, а пиццу - теплой. На видео видно, как курьер использует костюм, чтобы забирать и доставлять заказы, сохраняя при этом свежесть еды.