Знаменитый повар Нусрет оправдался за поведение после финала ЧМ

Известный повар Нусрет Гекче, известный как Salt Bae, впервые ответил на критику в свой адрес после появления на поле после финала чемпионата мира в Катаре. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, его слова передает Daily Mail.

"За чемпионатом мира наблюдали два миллиарда человек... Сколько людей говорят обо мне? Пять миллиардов. Весь мир.

Я вышел на поле не с целью саморекламы, мне просто захотелось это сделать. Тогда это было немного неожиданно. На поле было еще по меньшей мере 1000 человек, но если посмотреть видео, можно подумать, что там был только я.

Я никогда и ни за что не хотел никого затмить. Мне не нравилось такое внимание. Я никого не пнул и ничего не украл", - сказал Salt Bae.

Повар появился на поле и пытался сфотографироваться с празднующими игроками сборной Аргентины. Также общественность возмутило то, что Гекче позировал с трофеем в руках.

18 декабря в финале ЧМ сборная Аргентины переиграла сборную Франции и стала новым обладателем трофея. Основное время закончилось со счетом 2:2. В дополнительное время команды также обменялись голами в ворота друг друга (3:3). В серии пенальти точнее оказались аргентинцы.