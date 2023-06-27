Чем полезна пищевая морская соль

Врач-диетолог Михаил Гинзбург рассказал о пользе пищевой морской соли.

Врач отметил, что помимо хлорида натрия, морская соль - источник магния и калия. Эти микроэлементы необходимы для нормального функционирования метаболизма, правильной работы головного мозга, кишечника и сердца, потому что калий "несколько замедляет работу сердца, снижает вероятность аритмии".

По словам Гинзбурга, в день можно есть не более 5 граммов морской соли, добавлять можно и в горячие, и в холодные блюда.

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