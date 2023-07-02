Фитнес-тренер дала советы, как не набрать вес во время отдыха

Ходьба, радужная диета и соблюдение питьевого режима помогут не набрать вес во время отдыха. Об этом "Газете.Ru" рассказала Мария Осипенко, тренер московского велнес-клуба First&Only, фитнес-консультант и специалист по функциональному тренингу, передает Day.Az.

Одна из главных рекомендаций - больше двигаться. По мнению фитнес-тренера, необязательно идти в спортзал - достаточно 15 минут плавания, прогулки вдоль берега, танцев.

"Иногда несколько тысяч шагов даже полезнее интенсивной тренировки. Ходьба задействует диафрагму - наш природный насос, благодаря которому функционируют все системы органов. Помните: наше тело любит двигаться. Движение оздоравливает организм, поддерживает гормональный фон, улучшает психологическое состояние и, конечно, физическую форму", - утверждает Мария Осипенко.

Фитнес-тренер порекомендовала следить за балансом в еде и напитках. В первую очередь, необходимо пить больше чистой воды, поскольку она "является источником энергии, способствует разгону лимфы, препятствуя образованию застоев в организме". Дневная норма, по словам эксперта, составляет 30 мл на один килограмм веса.

"Питание должно быть выстроено по принципу радуги - с разнообразием фруктов и овощей в рационе. Старайтесь употреблять в пищу больше зелени - в ней содержится много полезных макроэлементов. И главное - не вините себя за срывы, будь до лишний десерт или кусок пиццы. Все это - дополнительный стресс, который отражается на состоянии здоровья, настроении. Съели лишнего - увеличьте время пешей прогулки или любой другой активности".

"Отдых и восстановление помогают в сохранении молодости и красоты, поэтому главная задача в отпуске - расслабить нервную систему. Когда психологическое состояние в норме, нам не хочется заедать проблемы. Более того, стресс часто отражается в виде зажимов и болезненных ощущений в теле. Дайте нервной системе расслабиться - почитайте книгу, прогуляйтесь, займитесь йогой", - заключает Мария Осипенко.