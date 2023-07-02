Рецепт клубничного ликера, который легко приготовить самим дома

Немного спелой клубники и пара дней настаивания - вот секрет этого по-настоящему летнего ликера, который обойдется вам дешевле покупного и будет гораздо вкуснее. Как приготовить сезонный душистый напиток рассказывает смолянка Натали Космачёва, шеф-повар и владелица кулинарной студии, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Вот 4 разумных довода, подталкивающие меня делать домашний клубничный ликер каждое лето:

клубника долго не хранится, легко теряя цвет и вкус, поэтому при богатом урожае и демократичных ценах на ягоды имеет смысл "сохранить" ее, приготовив ликер;

дома вы можете "настроить" вкус напитка под себя, добавляя в ликер тархун/базилик/мяту и/или семена ванили. А еще немного ежевики, вишни или апельсиновой/лаймовой цедры;

клубника довольно быстро раскрывает свой вкус, отдавая цвет и аромат готовящемуся напитку. Всего через 2-3 дня будет готов душистый настой красивейшего цвета;

экономия денег и готовый душевный подарок, с которым не стыдно прийти в гости.Домашний клубничный ликер добавляйте к игристому вину, шампанскому или к содовой для создания быстрого освежающего коктейля. Он будет желанным гостем в компании джина с тоником и водки с содовой. Ликером можно подсластить сезонную сангрию или пунш использовать его для приготовления клубничной маргариты или мохито.

СОВЕТ! Заранее подготовьте инвентарь для приготовления ликера. Потребуется стеклянная литровая банка с герметичной крышкой, лучше с "клипсой", мелкоячеистое сито, марля или кофейные фильтры + красивая бутылка или несколько бутылочек для готового напитка.

Для приготовления примерно 500 мл клубничного ликера нужно

230-250 г перебранной клубники без хвостиков, произвольно нарезанной

1 веточка тархуна

250-270 мл качественной водки

200-220 мл вкусной питьевой воды

180-200 г сахара

Поместите клубнику и тархун в герметичную стеклянную банку, залейте водкой. Закройте крышкой и потрясите несколько секунд.

Оставьте смесь на 1-2 дня при комнатной температуре вдали от прямых солнечных лучей.

Смесь процедите - сначала через сито, потом через фильтр или два слоя марли, выдавливая из клубники максимум сока. Это делать лучше, прижимая ягоды к ситу столовой ложкой. Этот шаг очень важен для приготовления красивого и вкусного напитка, так как маленькие плавающие кусочки клубники сделают напиток мутным и придадут ликеру неприятный привкус уже через неделю или даже скорее.

Нагрейте воду и сахар в кастрюле с толстым дном на среднем огне. Доведите до кипения и варите 5-6 мин. до полного растворения сахара. Сироп остудите до комнатной температуры.

Когда сироп остынет, смешайте его с настоем клубники и тархуна. Перемешайте до однородности.

Напиток перелейте в бутылкуу. Дайте настояться 1 сутки. Ликер храните в холодильнике до 2 месяцев.