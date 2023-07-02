Врач рассказала, какими продуктами заменить летом тяжелую пищу

Летом не хочется есть сытные, мясные блюда, да и классический борщ больше подходит для холодного времени года. Диетолог рассказала, какие продукты добавят легкости в летний рацион.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, в жаркие дни организму сложно переваривать слишком калорийную пищу, считает диетолог Елена Соломатина и рекомендует заменить жареное мясо на более летний вариант - кисломолочные продукты.

"Прежде всего, откажитесь от белков и жиров, - говорит Соломатина, - забудьте на время о говядине, свинине, баранине, особенно если вы любите это есть с жареной картошкой и другими углеводами", - рекомендует диетолог.

А вот такие кисломолочные продукты как йогурт, творог или кефир прекрасно подойдут для летнего рациона. Это более диетические источники белка и аминокислот. Молочные белки можно получать из молочных и кисломолочных продуктов.

Какие блюда из кисломолочных продуктов приготовить летом? Загляните в подборку пошаговых проверенных рецептов и приготовьте нежные сырники с ягодами или экстравагантную запеканку. Эти и другие вкуснейшие блюда не оставят ваших близких равнодушными.