Cамые полезные в жару напитки

Врач-реабилитолог Сергей Агапкин и врач-кардиолог Альфред Богданов рассказали о самых полезных напитках в жару. В эфире программы "О самом главном" на канале "Россия 1" они посоветовали пить при высоких температурах томатный сок и минеральную воду. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Говоря о пользе томатного сока, Богданов указал, что этот напиток содержит поваренную соль. "Мы все время говорим о том, что соль - это зло и плохо, но в ситуации, когда мы боремся с жарой, вторая основная проблема, которую мы должны обсудить - потеря электролитов", - объяснил он. По словам специалиста, соль в томатном соке поможет восполнить потерю электролитов, а сам напиток хорошо утолит жажду.

Агапкин также порекомендовал пить в жару минеральную воду. Доктор обратил внимание на то, что этот напиток содержит минеральные соли, а также может прийтись по вкусу людям, которые не любят простую воду.

Кроме того, врачи сочли подходящими для употребления летом напитки с мятой. "Несколько листиков мяты, добавленные в ту же самую воду, субъективно у человека вызывают состояние лучшего охлаждения, нежели от простой воды", - отметил Агапкин. Богданов, в свою очередь, подчеркнул, что в мяте много полезных эфирных масел.