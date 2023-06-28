Ученые опровергли миф о кофеине

Ученые из Университета Хауме I выяснили, что бодрящий эффект от кофе может быть отчасти связан с эффектом плацебо, то есть верой в то, что напиток помогает проснуться. Исследование опубликовано в журнале Frontiers in Behavioral Neuroscience, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые набрали людей, которые выпивали минимум одну чашку кофе в день, и попросили их воздержаться от еды или питья напитков с кофеином как минимум за три часа до исследования. Участникам провели МРТ до и через 30 минут после приема кофеина или стандартной чашки кофе. Во время функционального МРТ участников просили расслабиться и позволить своим мыслям блуждать.

МРТ-сканы показали, что у людей, которые выпили кофе, снизилась функциональность связей в сети режима по умолчанию, а также между моторными сетями и префронтальной корой. Это означает, что участники действительно стали бодрее после кофе.

Однако у тех, кто принял таблетку кофеина, не изменились связи в высшей зрительной сети и сети исполнительного контроля - частях мозга, которые участвуют в рабочей памяти, умственном контроле и осознанном поведении.

Результат указывает на то, что кофеин сам по себе может сделать человека бодрее, но кофе лучше повышает готовность к работе. Авторы считают, что это может быть связано со вкусом или запахом кофе, другими веществами помимо кофеина, которые содержатся в кофе или психологическими ожиданиями, связанными с употреблением напитка.