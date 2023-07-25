https://news.day.az/gurmaniya/1577332.html Бананы оказались полезны при стрессе
Бананы оказались полезны при стрессе
Врач-диетолог Светлана Лисицина рассказала, что бананы полезны для борьбы со стрессом.
Регулярное употребление этого продукта способствует сопротивляемости организма стрессу за счёт аминокислоты триптофана, преобразуемой в "гормон счастья" серотонин. В бананах содержится витамин С, поддерживающий иммунитет. Также бананы - источник клетчатки, помогающие пищеварению.
Но бананами, особенно перезрелыми нельзя увлекаться из-за высокого содержания сахара. Также можно спровоцировать диарею, сонливость и головную боль.
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