Как выбрать качественное мороженое?

Выбирая мороженое, важно обращать внимание на этикетку (маркировку) продукта, сообщила главный диетолог столичного Департамента здравоохранения Антонина Стародубова. Советами по выбору качественного мороженого она поделилась с "Лентой.ру", передает Day.Az.

По словам специалиста, на этикетке обязательно должна быть четко указана следующая информация: производитель и его адрес, дата производства, срок и температура хранения, состав ингредиентов и пищевая ценность на 100 граммов продукта (калорийность, белки, жиры и углеводы).

Если мороженое произведено с использованием заменителей молочного жира, то есть введением в рецептуру растительных жиров - это обязательно должно быть указано на упаковке, отметила врач.

В зависимости от содержания молочного жира, входящего в состав продукта, выделяют несколько видов мороженого:

• молочное мороженое (до 7,5 процентов),

• сливочное (8-11,5 процентов),

• пломбир (12 процентов и выше),

• мороженое с заменителем молочного жира (при этом массовая доля растительного жира должна быть не более 12 процентов от массовой доли молочного жира).

Важно, чтобы мороженое сохраняло свою первоначальную форму и целостность упаковки, подчеркнула специалист. Деформация, неоднородная консистенция с включением мелких кристалликов льда указывает на то, что был нарушен режим хранения, и мороженое подвергалось частичному размораживанию и повторной заморозке. Такой продукт является небезопасным, и его употребление в пищу чревато негативными последствиями для здоровья, предупредила собеседница "Ленты.ру".