Какое мороженое — самое полезное

Врач-терапевт, диетолог, доктор медицинских наук Маргарита Королёва рассказала о пользе домашнего мороженого по сравнению с магазинным.

Врач отметила, что домашнее мороженое делается из натуральных продуктов. В состав такого мороженого могут входить творог, сметана, различные ягоды или один вид. "Можно измельчить всё это с помощью блендера до однородной консистенции и заморозить", - рассказала диетолог.

По словам Королёвой, магазинное мороженое изготавливается с использованием трансжиров и усилителей вкуса, из-за которых в организме накапливается "плохой" холестерин.

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