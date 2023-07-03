Кимбап и суши - традиционные азиатские блюда, похожие друг на друга. Суши у нас стали продавать в 90-е годы. Кимбап появился недавно. Если вы его не пробовали, пора наверстать. Просто знайте, что кимбап - это своеобразный корейский вариант суши. Но есть и отличия, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

Давайте знакомиться - кимбап

В кулинарии для кимбапа используются два основных ингредиента. Всем нам знакомый приготовленный на пару рис или "бап" и лист сушеных морских водорослей или "ким", отсюда и название "кимбап". Из соображений полезности используется не белый, а коричневый рис. В Корее предпочитают кимбап с огромным разнообразием начинок и добавок. Его часто подают с желтой маринованной редькой или кимчи.

В чем отличие популярного блюда корейской кухни?

Кимба́п представляет собой роллы с добавлением начинки, нарезанной и выложенной полосками. Главное отличие от суши в том, что в кимбап не кладут сырую рыбу. Чаще всего используют квашеные овощи, вареное мясо, рыбу, морепродукты, ветчину, яйца.

Популярные начинки - имитация крабового мяса, говяжьи ребрышки, огурцы, шпинат, морковь, такуан. Повара, кроме перечисленных ингредиентов, используют сыр, острый кальмар, кимчхи, колбасу, тунец. Сверху роллы посыпают кунжутом. Иногда кимбап смазывают сырым яйцом и поджаривают.

Отличие от суши также в том, что рис в роллах практически не содержит уксуса. В него добавляют кунжутное масло, получается более сладкий вкус. К столу кимбап подают нарезанным кружочками, которые едят палочками, обмакивая в соевый соус с семенами кунжута. Вариантов приготовления кимбапа очень много.

В то время как оба блюда едят палочками, кимбап также часто едят руками. Таким образом, суши часто считают едой, предназначенной для официальных случаев, в то время как кимбап носит более непринужденный характер. Это еда для перекуса в кафе и на улице. По вкусу некоторые разновидности кимбап похожи на корейские рисовые шарики с говядиной, которые вы можете приготовить самостоятельно.