7 вещей, без которых ваша кухня неполноценна

Порой даже простейшие вещи делают внешний вид кухни и выполнение задач на ней легче. Day.Az со ссылкой на Гастрономъ рассказывает о нескольких приспособлениях, которые, возможно, сделают вашу кухню еще более функциональной и совершенной.

Многоразовые бумажные полотенца

Одноразовые полотенца всегда заканчиваются в самый неподходящий момент. А на обычных кухонных остаются пятна, которые порой тяжело отстирать.

Решением могут стать многоразовые бамбуковые полотенца, которые выглядят точно так же, как одноразовые - только стирать и использовать повторно их можно до 120 (!) раз. Один рулон таких полотенец заменяет около 60 рулонов одноразовых. Получается экономично и экологично. А если пятна не отстирываются, то полотенце можно выкинуть.

Точилка для ножей

Хороший нож - залог вкусных правильно нарезанных блюд. Порезаться на кухне более вероятно плохо заточенным ножом, так как на него нужно сильнее давить и он часто соскальзывает с продуктов. Поэтому введите в привычку заточку затупившихся ножей. Лучше брать не самый дешевый вариант, а выбрать точилку с многоступенчатой заточкой. Тогда ваши ножи будут как новые на протяжении многих лет.

Средство для полировки нержавеющей стали

Множество деталей кухонной техники сделаны из нержавеющей стали. На ней постоянно остаются пятна, которые сложно вывести. Чтобы разобраться с ними раз и навсегда, купите специальное средство для чистки поверхностей из нержавеющей стали. Ваша кухня засияет по-новому.

Средство для чистки посудомоечной машины

В процессе эксплуатации в посудомоечной машине могут заводиться грибки, известковый налет и неприятные запахи. Техника может стать пристанищем сальмонеллы и кишечной палочки. Чтобы этого не случилось, раз в 2-3 месяца используйте специальное средство для очищения посудомойки. Оно используется в пустой камере, включенной на максимальную температуру. После промывки средством посудомойка приобретет аромат чистоты, и ее внутренние детали будут блестеть. И не забывайте вовремя засыпать в нее соль и заливать ополаскиватель!

Стеклянные контейнеры для хранения сыпучих продуктов

Зачем нужны такие контейнеры? Во-первых, так риск того, что в крупах заведутся насекомые, при таком хранении стремится к нулю. А вот погрызть даже закрытые пакеты им очень легко.

Во-вторых, при таком хранении мука и сахар не взаимодействуют с влажностью и не образовывают комочки.

А в-третьих, это просто красиво! Только представьте - вы открываете шкаф, а там не множество разрозненных разноцветных пакетов, а выставленные по размерам и подписанные баночки. Стикеры к таким банкам можно заказать на маркетплейсах. Красиво смотрятся черные с белыми надписями.

"Крышка-невыкипайка"

Сколько раз у вас выкипал суп и оставлял трудновыводимые пятна на плите? Силиконовую крышку-невыкипайку можно приобрести на маркетплейсах. С ней вы забудете о залитой плите и сможете оставлять кипящую жидкость, занимаясь своими делами, без риска утечек. Крышку можно мыть, в том числе в посудомоечной машине.

Антипригарный силиконовый вкладыш для духовки

Среди тех, кто любит запекать блюда в духовке, многие сталкиваются с тем, что на нижней части духового шкафа скапливается стекающий с блюд жир. Смыть его потом крайне трудно, и он остается надолго в виде пятен. Для таких случаев есть вкладыш для духовки, которым выстилается ее дно. Весь жир с блюд стекает туда, и он легко моется. Больше в вашей духовке не будет подгорающих и дымящихся пятен.