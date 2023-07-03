Лепешки с начинками любят во всем мире - вариаций сотни, от знакомой каждому жителю нашей страны шаурмы до затейливой рагузанской лепешки из Италии. В разных странах - свои лепешки-фавориты, а их внутренний мир зависит только от вашей фантазии, что вам больше по душе, то и заворачивайте. Сытные мясные и легкие вегетарианские, острые и сладкие, с оригинальными соусами и всевозможными пряностями - выбирайте начинку на свой вкус и закладывайте ее внутрь, передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ.

1. Лаваш

Самый известный вид тонкого бездрожжевого хлеба, который делают в основном на Кавказе, а также в Турции и в Иране. Чаще всего пекут лаваш в печах, которые называются тандыр, на специальных "подушках" из прутьев. В разогретой печи лист лаваша проводит меньше минуты. Или же лаваш можно выпекать на специальных сковородах, стоящих на огне. В тесте только мука (пшеничная или ячменная), вода, соль и немного самой простой закваски. Традиционный лист лаваша - овальный, имеет обычно толщину не более 3-4 мм, длину около метра и ширину 40-50 см. После выпекания лепешку подвешивают, она остывает, затем лаваш складывают стопками. Современные пекарни делают лаваши не в тандыре, а в обычной печи, и бывают они самой разнообразной формы и размеров. Чем лист лаваша толще, тем более жидкую начинку в него можно положить.

2. Тортилья

Классическая лепешка из кукурузной муки, или пшеничной, или их смеси - родом из Северной, Южной и Центральной Америки. Тортилья особенно распространена в Мексике, где придумали для этого вида плоского хлеба специальный пресс - то есть тесто прессуют, а не раскатывают. Тортильи всегда круглые, диаметр может сильно отличаться в зависимости от назначения. Диаметр тортильи для тако обычно не превышает 8-10 см. А большая тортилья, из которой делают ролл буррито, может достигать и 28-30 см в диаметре. Пекут тортильи традиционно на открытом огне в раскаленных глиняных сковородах "комаль".

3. Пита

Самая распространенная на Ближнем Востоке и в части Средиземноморья лепешка делается из дрожжевого теста, в котором довольно высокое содержание воды. Тесто раскатывают в тонкие круги диаметром обычно 12-18 см и выпекают на раскаленной сковороде, часто переворачивая. Вода в тесте при высокой температуре быстро превращается в пар, раздувая лепешку изнутри. Готовую лепешку режут пополам (или отрезают от нее треть), раскрывают внутренний "карман" и наполняют его начинкой.

4. Дрожжевые лепешки из теста как для пиццы

Такие лепешки популярны в Средиземноморье. Собственно, пицца - это тоже лепешка с начинкой, только начинку не "прячут", а раскладывают по поверхности. Но есть и варианты начинки внутри такой лепешки. Кальцоне, закрытая пицца в виде большого чебурека, - самый популярный из них. Пиццевое тесто можно раскатать тонко, как это делают на Сицилии, а затем промазывать начинкой, складывая в несколько слоев. Такая лепешка по-итальянски называется скачче (scacce).

5. Чапати, роти, пури, наан

Все это азиатские (Индия, Непал, Афганистан, Средняя Азия) виды плоского хлеба. Чапати делают без дрожжей и пекут на сковороде, в процессе выпекания она раздувается в шар. Роти принято делать из цельнозерновой муки, всегда без дрожжей и жарить на сковороде. Пури готовят без дрожжей из смеси обычной пшеничной муки и манки и жарят во фритюре. А в тесто для наана, кроме муки, дрожжей и соли входит натуральный йогурт - поэтому из всех лепешек наан самая сдобная. В Индии не принято подавать какие бы то ни было блюда внутри лепешки (хотя их могут начинить) - зато лепешка полагается практически к любому блюду. Лепешки часто используют вместо ложки, зачерпывая ими еду, в том числе жидкую. Все три вида могут служить отличной заменой любым остальным видам лепешек из других стран - ну, разве что заворачивать их нужно будет по-другому.