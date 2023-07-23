Гастроэнтеролог объяснила, как выбрать дыню

Покупка незрелого раннего плода может обернуться дискомфортом в животе и даже пищевым отравлением. Об этом "Gazeta.ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az.

"Зрелая дыня - не только вкусный, но и полезный продукт. В ней содержится много витаминов, минералов и антиоксидантов, которые защищают организм от воздействия вредных веществ. Однако сезон дынь в России начинается с конца июля-начала августа и длится до сентября. Если купить фрукт раньше, он может оказаться незрелым, невкусным и даже вредным. Так недозрелая дыня способна спровоцировать расстройство пищеварительной системы и стать причиной отравления", - сообщила врач.

Впрочем, по ее словам, отравиться можно и зрелой дыней, если она выращивалась и хранилась ненадлежащим образом.

"Дыни желательно покупать в супермаркетах и крупных магазинах, в крайнем случае - на больших рынках. В таких местах контролируется качество продуктов, соблюдаются условия хранения и на фрукты есть все необходимые документы - их можно проверить. Единичные торговые точки в виде больших сеток или машин, напротив, опасны. Санитарные нормы и условия хранения дынь в таких местах чаще всего не соблюдаются", - заявила Екатерина Кашух.

Чтобы выбрать дыню в магазине, важно знать несколько особенностей, которыми зрелый плод отличается от недозрелого и перезрелого. Прежде всего - аромат: у недозрелого плода он практически отсутствует. Кожа зрелой дыни должна быть упругой, но податливой - она слегка проминается при нажатии. Если дыня слишком твердая, вероятно, ее черед еще не настал.

"При выборе дыни важно ориентироваться на запах, вес плода и состояние плодоножки. Зрелая дыня вкусно пахнет, она тяжелая, а ее хвостик сухой. Если запаха у дыни нет или он неприятный, кожура слишком мягкая или твердая, а плодоножка зеленая - высок риск купить некачественный продукт", - подытожила кандидат наук.