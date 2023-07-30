Как правильно выбрать арбуз?

В России сезон арбузов начинается с середины августа и длится до октября-ноября. При этом плоды, которые продаются в июне, скорее всего, привезены из других стран: Ирана, Египта, Израиля. Чтобы плод перенес дальнюю дорогу, его снимают чуть раньше естественного созревания, и он доходит не под солнечными лучами на грядке, а в пути. Из-за этого арбузы из других стран могут быть не очень сладкими. Однако они, как правило, безопасны для здоровья. Чем не всегда могут похвастаться в июне российские арбузы. Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az.

"Ранние местные арбузы могут быть не так безопасны потому, что для ускорения созревания их выращивают с применением большого количества удобрений. Это позволяет плодам расти быстрее, но концентрация нитратов в них бывает слишком высокой, в этом случае может наступить отравление", - предостерегла врач.

При этом на вид и вкус понять, насколько много нитратов в арбузе, практически невозможно. И даже домашние портативные измерители не могут точно определить, безопасен ли плод.

"Поэтому важно соблюдать простые правила безопасности и не покупать арбузы в сомнительных точках, например, в машинах на обочинах вдоль дорог", - рекомендовала Екатерина Кашух.

Она отметила, выбирая арбуз, важно учитывать не только сезон и регион происхождения ягоды, но и условия ее хранения.

"Если арбузы лежат на солнце в жару, они перегреваются и могут быстрее испортиться или стать менее сочными. Лучше выбирать плоды, которые хранились в прохладном месте или хотя бы в тени. Арбузы, которые лежат на земле, также могут испортиться: из-за недостатка вентиляции они начинают подгнивать или плесневеть", - сообщила кандидат наук.

Гастроэнтеролог добавила, если плод содержит много нитратов или в нем от неправильного хранения начали размножаться бактерии, у человека могут появиться признаки отравления: боли в животе, понос, тошнота и рвота, повышение температуры. В этом случае необходимо вызвать скорую помощь.