Названы улучшающие работу мозга и здоровье цветные продукты

Для поддержания здоровья и улучшения работы мозга надо есть больше овощей и фруктов красного, синего и фиолетового цвета, уверена врач-диетолог Софи Тротман. Она назвала их в издании The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Тротман рассказала, что красные, синие и фиолетовые продукты - от граната, помидоров и инжира до баклажанов и темного винограда - помогают снизить риск опасных заболеваний, вызванных хроническим воспалением. В их числе сердечно-сосудистые патологии, диабет второго типа, раздражение кишечника, болезнь Альцгеймера и некоторые виды рака.

Кроме того, в цветных продуктах содержатся растительные соединения, улучшающие общее самочувствие и поддерживающие здоровье сердца, мозга и печени. Среди них диетолог особо отметила антоцианы.

Еще один природный антиоксидант - ресвератрол, содержащийся в красном винограде, ягодах и темном шоколаде. Он обладает противовоспалительным и омолаживающим эффектом, а также помогает улучшить работу мозга.

Помимо этого, Тротман посоветовала включить в рацион больше помидоров, арбузы, клубнику и другие красные овощи, фрукты и ягоды, так как в них содержится ликопин.

Также, по словам диетолога, в красных и фиолетовых фруктах и овощах, особенно в свекле и красной капусте, содержится беталаин. Этот растительный компонент помогает поддерживать правильную работу печени и мозга, уменьшает воспаление.

В то же время, как отметила Тротман, нельзя рассчитывать, что защититься от болезней и улучшить работу мозга можно только при помощи коррекции рациона.