Стюардессы сообщили три блюда, которыми они питаются на борту, посоветовав выбирать именно их

Каждый турист самостоятельно выбирает, какие закуски ему лучше брать в самолет, зачастую отдавая предпочтение шоколаду и чипсам, но у профессиональных бортпроводников свое мнение на этот счет. Стюардессы сообщили изданию The Washington Post, чем они сами питаются на борту, посоветовав отдавать предпочтение именно этим блюдам, передает Day.Az со ссылкой на Tourprom.ru.

Во-первых, большинство бортпроводников предлагает есть продукты, богатые натрием, поскольку он поддерживают высокий уровень энергии и снижает отечность. Сюда относятся овощные палочки из моркови или сельдерея, протеиновые батончики, сухофрукты, а также орехи. Хотя рекомендуется избегать арахиса из-за возможных аллергических реакций у других пассажиров.

Майкл Райс, бортпроводник бюджетной авиакомпании, рекомендует есть бананы. "Когда только начинаешь работать, можешь взять с собой, скажем, шесть бананов. К моменту приземления они все становятся коричневыми или черными", - рассказал он. Потому переусердствовать с бананами не стоит, достаточно взять на борт всего один или два.

Другая стюардесса предложила такие продукты, как яйца вкрутую и рыбное филе, хотя здесь спорной темой могут стать запахи. Вообще считается, что пассажирам следует избегать в самолете пищи с ярко выраженным запахом. Члены экипажа ранее говорили о том, что для них наиболее раздражающими являются запахи от приготовленных яиц, рыбы и даже брокколи. Одна стюардесса сказала: "Когда кто-то открывает контейнер с брокколи, если она приготовлена, боже мой, меня сразу начинает тошнить. Это отвратительно".

Отказаться на борту следует от пасты, поскольку она плохо прогревается. Да и в целом мучные изделия содержат слишком много углеводов, что может усугубить симптомы джетлага.