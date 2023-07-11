Клубничное мороженое

Проживающий в Швеции автор украинского Instagram-блога "Красиві рецепти. Гумор. Мотивація" Александр Огородников опубликовал рецепт приготовления клубничного десерта.

Блогер отметил, что мороженое получается очень вкусным.

"Храните в морозилке, но это не факт, что получится, потому что съедите сразу, как только приготовите", - заявил он.

Ингредиенты:

300 г клубники;

300 мл йогурта;

150 г шоколада (можно белого);

орехи по желанию.

Приготовление

Порезать клубнику небольшими кусочками.

Смешать с йогуртом.

Выложить на пергаментную бумагу и заморозить на протяжении 2-3 часов.

Растопить шоколад на паровой бане.

Добавить измельченные орехи к шоколаду, перемешать и обвалять замороженную клубнику.

Обваливать очень быстро, потому что застывает почти сразу же.

Чтобы вкус мороженого стал еще более интересным, его можно посыпать щепоткой соли.

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