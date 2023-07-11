Клубничное мороженое
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Проживающий в Швеции автор украинского Instagram-блога "Красиві рецепти. Гумор. Мотивація" Александр Огородников опубликовал рецепт приготовления клубничного десерта.

Блогер отметил, что мороженое получается очень вкусным.

"Храните в морозилке, но это не факт, что получится, потому что съедите сразу, как только приготовите", - заявил он.

Ингредиенты:

300 г клубники;
300 мл йогурта;
150 г шоколада (можно белого);
орехи по желанию.

Приготовление

Порезать клубнику небольшими кусочками.
Смешать с йогуртом.
Выложить на пергаментную бумагу и заморозить на протяжении 2-3 часов.
Растопить шоколад на паровой бане.
Добавить измельченные орехи к шоколаду, перемешать и обвалять замороженную клубнику.
Обваливать очень быстро, потому что застывает почти сразу же.

Чтобы вкус мороженого стал еще более интересным, его можно посыпать щепоткой соли.

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