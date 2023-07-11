Рецепт для тех, кому надоела курица. Готовим сочную индейку с розмарином
Отличный рецепт приготовления нежной индюшатины за 20 минут в духовке от фудблогера Даниэля Хоменка.
Не все любят мясо индюшатины, но приготовленное этим способом, наверняка "зайдет" и тем, кто раньше предпочитал курицу.
Ингредиенты
Индейка - 2 шт.
Чеснок зубцы - 4 шт.
Цедра лимона - 1 шт.
Веточки розмарина - 2 шт.
Черри - 500 гр.
Беби-картофель - 500 гр.
Перец черный - 1 ч.л.
Морская соль - 1 ч.л.
Энергетическая ценность
Калорийность 978.0 ккал
Белки 0.0 г
Жиры 1.0 г
Углеводы 1.0 г
Способ приготовления
1. В миску выкладываем стейки индейки, добавляем измельчённый чеснок, лимонную цедру, чёрный перец, морскую соль, оливковое масло и хорошенько всё перемешиваем;
2. Нагреваем сковороду, добавляем немного оливкового масла, кладём стейки и жарим с одной сторону буквально 2-3 минуты; После переворачиваем стейки на второй сторону, добавляем измельчённый розмарин, сливочное масло и помидоры черри, жарим 2 минуты. После раздавливаем наши помидорки и дожариваем стейки ещё 2 минуты.
3. Далее снимаем стейки и убираем в сторону, чтобы они отдохнули, а в сковороду к помидорам добавляем картофель бейби со шпинатом и готовим 7-8 минут (до полной готовности).
4. Выкладываем на тарелку картофель с соусом из помидорок черри и шпината и сверху кладём разрезанный на слайсы стейк из индейки.
5. Готово! Остаётся только украсить блюдо небольшим количеством шпината с кусочками пармезана и можно подавать к столу.
Жаркое очень вкусное и не сильно калорийное. Наслаждайтесь!
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