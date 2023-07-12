Как питаться для долголетия

Ученые провели масштабное исследование благодаря которому им удалось составить рацион, способствующий долголетию.

В научной работе приняли участие 1,9 млн человек из 29 стран и регионов Северной и Южной Америки, Европы, Азии, Африки и Австралии. В его рамках они анализировали, как правильный рацион сказывается на продолжительности жизни. Помимо прочего специалисты брали во внимание данные о количестве потребленных фруктов и овощей, сравнивая их с показателями смертности из 26 различных научных работ.

Впоследствии исследователи пришли к выводу, что для долголетия необходимо употреблять овощи и фрукты пять раз в день. Так, три приема овощей и два приема фруктов ежедневно, по данным специалистов, способствует снижению вероятности развития сердечно-сосудистых болезней, рака и других заболеваний. Они также отметили, что именно пять порций этих продуктов способствуют снижению риска смерти, однако более пяти - нет.

В то же время, не все овощи являются в этом плане полезными. В частности, не снижающими риск смерти были названы картофель, кукуруза и горох.

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