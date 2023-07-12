Врач-диетолог Наталья Нефедова перечислила полезные для кожи и зубов продукты.

Так, по словам Нефедовой, полезными для зубов, кожи и волос являются такие продукты, как орехи, ореховая паста и семена. Их польза заключается в богатом омега-3 кислотами составе. В то же время, нужно брать во внимание, что эти продукты являются жирными, поэтому порции необходимо рассчитывать в соответствии с суточным калоражем человека. Положительно сказаться на волосах и коже способны растительные масла, которые тоже имеют в своем составе омега-3.

Врач отметила, что нет таких витаминов и микроэлементов, при употреблении которых волосы мгновенно вырастают, а ногти становятся крепче. Однако с помощью сбалансированного питания можно добиться цели.

Также она порекомендовала добавить в рацион рыбу, молочные продукты и их заменители, и богатые витаминами А и Е продукты.

Рыбу желательно есть четыре раза в неделю. Та же сельдь - недорогой и питательный вариант, она не обязательно должна быть соленой. Это могут быть даже консервы, хотя они менее полезны. Но рыбные консервы - небольшое исключение, потому что там есть кости. Это кальций. Больше рыбы, меньше мяса. Его можно заменить бобовыми, тофу, орехами.

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