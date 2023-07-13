Ученые выяснили, как интервальное голодание влияет на аппетит

Ученые из Бристольского университета опровергли расхожее мнение о том, что прерывистое голодание снижает аппетит. Исследование было опубликовано в журнале Nutrients, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Интервальное голодание - популярная диета, которая подразумевает чередование периодов питания и голода. Такая диета приводит к потере веса за счет ослабления аппетита. Исследователи решили проверить, действительно ли такое питание приводит к снижению аппетита.

Авторы провели мета-анализ 17 исследований, которые были посвящены изучению влияния интервального голодания на аппетит участников. Исследователи также включили в анализ данные о весе, употребляемых калорий, режиме питания и физической активности всех добровольцев. Всего в выборку вошли 1111 человек, которые придерживались либо интервального голодания, либо ограничения калорийности.

Результаты показали, что интервальное голодание не снижает аппетит сильнее, чем ограничение калорийности рациона, как считалось ранее.