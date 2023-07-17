Пять ошибок при готовке

Точность движений, порядок на кухне, скорость и качество работы - признаки мастерства повара. Многие из них подтвердят, что самое важное для хорошей готовки - правильно организовать свою работу. Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, вот 5 ошибок, которые вы наверняка совершаете на кухне и как их легко и просто исправить.

Не следите за остротой ножей

Любой повар знает, что работать тупым ножом куда опаснее, чем острым. При работе таким ножом нужно прикладывать больше усилий, он чаще соскальзывает, а значит - режет пальцы и падает на пол. Решить эту проблему можно регулярной заточкой ножей - как только вы замечаете, что они затупились.

Если у вас непрофессиональная кухня, то достаточно точить нож раз в месяц. Обязательно следите, достаточно ли хорошо заточены все ваши ножи, даже те, которыми вы редко пользуетесь.

Начинаете готовить, не разгрузив посудомойку

Нет ничего хуже, чем испачкать гору посуды и понять, что вы не запустили посудомойку, полную грязных тарелок. Возьмите в привычку включать посудомойку по ночам - будет и экономия воды, и готовые к раскладыванию тарелки с самого утра.

Складывайте посуду в посудомойку прямо во время готовки и включайте сразу после, чтобы вам всегда хватало тарелок и прочего оборудования.

Готовите без места для мусора рядом

Одна из самых раздражающих вещей в готовке - то, что все вокруг быстро становится грязным. Особенно часто мы пачкаем кухню, когда разделываем продукты. Оставшийся после разделки мусор гарантированно запачкает поверхности и вас.

Чтобы меньше мыть, организуйте себе место для мусора непосредственно рядом с местом, где разделываете продукты. Это может быть ведро или пакет, которые вешаются на двери шкафов или мини-мусорка на поверхности. Конечно, лучший вариант - разделывать все прямо в раковине и отправлять отходы сразу в измельчитель пищевых отходов. Если у вас еще нет этого изобретения, то настоятельно рекомендуем. Жизнь делится на "до" и "после", мусора становится значительно меньше, он не течет и не пахнет.

Не фиксируете разделочную доску

Закрепите разделочную доску так, чтобы уберечь себя от порезов. Она не должна скользить по столешнице. Особенно часто она может скользить, если у вас столешница из камня. Чтобы этого не произошло, положите влажное бумажное полотенце прямо под разделочную доску, это поможет ее закрепить.

Если вы используете доску, чтобы нарезать что-нибудь сочное, например, приготовленное мясо или фрукты, то поместите доску в противень, чтобы в него собрался весь сок. Так вы не создадите грязи и беспорядка на рабочей поверхности.

Кладете остатки в морозилку, не подписывая

Неподписанные продукты в морозилке почти гарантированно останутся там на месяцы или даже годы. Спустя это время на них скопится наледь и будет сложно распознать продукт, не говоря уже о том, что еду в принципе не рекомендуется хранить в морозилке дольше 3 месяцев.

Чтобы неизвестных продуктов в морозилке было как можно меньше, всегда подписывайте еду и старайтесь съедать ее в течение трех месяцев или полугода. Это касается как сырого мяса, так и овощей, готовой еды, мороженого и хлеба.

Чтобы допускать меньше ошибок на кухне и не затягивать процесс готовки, заранее подумайте, какие продукты вам понадобятся, купите их и достаньте из холодильника или морозилки. Обращайте внимание не только на продукты, но и на посуду и другие приспособления для готовки. Всегда держите их в порядке и в одних и тех же местах, чтобы быстро находить.