Выпущен фастфуд со «вкусами» игры Diablo IV

Компания Blizzard представила в Южной Корее серию риса быстрого приготовления со "вкусами" игры Diablo IV. Об этом сообщает портал Esports Chimp. Релиз необычной продукции приурочен к скорому старту первого сезона в Diablo IV - "Сезону чумы", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Серия продуктов питания включает в себя шесть "вкусов", названных в честь персонажей Diablo IV. Среди них кроме прочих можно выбрать варианты, стилизованные под главного злодея или главного героя - Лилит и Инария соответственно.

Кроме непосредственно еды покупатели упаковок риса в Южной Корее получат билеты с кодами. Активируя коды на специальном сайте, можно выиграть коллекционное издание Diablo IV, фигурку Инария, коврик для мыши и не только.

На необычный релиз в своем Twitter отреагировал и директор разработки Diablo IV Род Фергюссон. По его словам, "кое-что" из представленных новинок он уже получил "на пробу".

Diablo IV вышла 6 июня 2023 года на ПК, Xbox One, Xbox Series X и S, а также PlayStation 4 и PlayStation 5.