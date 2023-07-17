От этих консервированных помидоров никто не сможет оторваться

Рецепты консервации в семьях передают по наследству, многие не хотят их раскрывать. Все же в Сеть выложили секрет, как сделать маринованные помидоры шикарными.

Готовясь отправить томаты в банку, на каждом нужно сделать крестообразный надрез. Далее в каждый овощ вставляются по две дольки моркови и чеснока.

Лучше всего использовать трехлитровые банки. На четыре штуки потребуется пять литров воды, стакан уксуса (9%) и сахара, шесть столовых ложек соли.

Рассолом залейте помидоры и стерилизуйте их в течение получаса, поделился Дзен-канал "Огородные шпаргалки".