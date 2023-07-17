Клубничное наслаждение: пошаговый рецепт приготовления капкейков в домашних условиях
Капкейки - это больше, чем просто десерт. Они являются настоящим воплощением кулинарного творчества, демонстрацией эстетики и вкуса в одной маленькой порции. В отличие от большого торта, капкейки можно взять с собой куда угодно и в любой момент наслаждаться ими.
Сегодня предлагаем тебе узнать, как готовить капкейки с клубникой. Подробнее об этом рассказали на ресурсе Smachno.ua.
Ингредиенты
200 г муки;
5 г соли;
10 г разрыхлителя;
200 г сахарной пудры;
150 г масла;
350 г клубники;
3 яйца;
40 мл молока жирностью 2,5%;
150 г сливок жирностью 33%;
100 г 15% творога.
Если хочешь, чтобы твои капкейки выглядели, как в сериалах, советуем после приготовления украсить их миндальными хлопьями и ягодами.
Приготовление
Начнем с клубники. Ягоды нужно тщательно помыть, 5 штук нарезать небольшими кубиками и поставить в морозильную камеру на полчаса.
И пока ягоды охлаждаются, займемся приготовлением теста для капкейков. Для этого возьми 200 г клубники и перебей в пюре. Взбей масло вместе с сахарной пудрой. К нему же добавь предварительно приготовленное пюре, а также яйца и молоко, и все смешай до однородности.
Возьми миску, насыпь в нее муку и разрыхлитель и перемешай между собой. Постепенно добавь сухую смесь к жидкой и перемешивай до образования однородной массы.
После этого добавь в готовое тесто предварительно замороженные кубики клубники.
Разогрей духовку до 180 градусов. И пока она нагревается, возьми формы для капкейков и наполни их тестом на 2/3. Поставь выпекаться в течение 20 минут.
Ну а пока наши капкейки готовятся, давай приготовим крем. Для этого нужно перетереть через сито творог. К нему добавь сахарную пудру и взбей до однородной массы. Отдельно взбей сливки и смешай сливки вместе с творогом.
Настал момент для творчества - нужно украсить капкейки. Покрой их приготовленным ранее кремом и укрась любыми свежими ягодами и миндальными хлопьями.
Клубничные капкейки готовы. Приятного аппетита!
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