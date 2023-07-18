Развеяны распространенные мифы о клубнике

Генетик, кандидат биологических наук Екатерина Баранова в эфире программы "О самом главном" на канале "Россия" развеяла распространенные мифы о клубнике, в том числе мнение, что большая клубника содержит много искусственных добавок. Выпуск доступен на платформе "Смотрим", передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Размер клубничных ягод зависит от сорта", - заявила биолог и назвала заблуждением мнение, что большая клубника менее полезна, чем мелкая, а также содержит химические добавки. Она отметила, что размер ягод не влияет на то, насколько клубника будет сладкая и вкусная. "Бывает крупная клубника тоже вкусная, это зависит от того, насколько хорошо поработали селекционеры", - объяснила специалист.

Кроме того, генетик развеяла миф, что наличие червей в ягоде свидетельствует о том, что она экологически чистая. "Бабочка, которая летает и откладывает яйцо, она как определит, что малина экологически чистая? Она определяет, если ягода неприятно пахнет или горькая, или повреждена", - пояснила Баранова.