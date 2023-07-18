Диетолог назвала лучшие напитки в жару

Диетолог Зухра Павлова назвала лучшие напитки для жаркого летнего дня. О том, что лучше пить в жару, она побеседовала с КП, передает Day.Az.

По ее словам, в жару нужно пить, отзываясь на ощущение жажды, не менее двух литров обычной воды без газа в день - из расчета 35-40 миллилитров воды на килограмм веса. "Вода должна быть не холодной, комнатной температуры. А лучше, если 35-40 градусов - так организм максимально насыщается", - уточнила врач. Она предупредила, что слишком холодная вода может спровоцировать заболевания лор-органов, и предложила для вкуса добавить в стакан дольку лимона или свежий огурец.

Также, по ее мнению, в жаркий день можно выпить одну-две порции прохладных чая и кофе, но не больше. "Но я все же ратую за травяные чаи, которые улучшают кровоток максимально аккуратно и деликатно, а значит, не повредят, а только помогут. Квас, если он без сахара и домашний, полезен и очень хорош, как продукт ферментирования", - объяснила Павлова.