Как выбрать хорошую колбасу?

Считается, что хорошую колбасу можно определить по цвету, якобы выбирать нужно ту, которая выглядит более "натурально" - приближенно к вареному мясу и с сероватым оттенком. Однако недобросовестные производители умело этим пользуются, продавая недорогую животную массу, как раз имеющую серый цвет, под видом натурпродукта. Именно поэтому определять хорошую колбасу по цвету не стоит, а важнее всего при выборе качественного продукта - состав. Об этом "Газете.Ru" рассказала врач-диетолог, нефролог филиала израильской клиники "Хадасса" в Сколково Анна Коробкина, передает Day.Az.

"Колбасу не стоит судить по виду и даже по надписи "сделано по ГОСТ", так как это не запрещает добавлять в состав крахмал, консерванты и субпродукты. Более того, колбасу лучше выбирать розового цвета. За него, кстати, "отвечает" нитрит натрия или E250, обеспечивающий, кроме окраса, безопасность употребления мясного полуфабриката и предотвращающий ботулизм. И нет, он не вреден, хоть и является пугающей всех "Е-шкой". Более того, мясные полуфабрикаты без нитрита натрия в принципе несут за собой повышенные риски", - объяснила эксперт.

Но несмотря на это, по ее словам, выбирая колбасу, все-таки стоит руководствоваться минимальным составом. Избыточное количество улучшителей и стабилизаторов должно вызывать вопросы.

"Помните, что в составе колбасы не обязана быть свежайшая говяжья вырезка. Колбаса всегда была просто мясным полуфабрикатом, поэтому в составе может находиться любое мясо и субпродукты плюс животный жир - это основа и эти продукты не делают продукт плохим. Также среди компонентов в колбасе допустимы крахмал, соль, специи и упомянутый нитрит натрия", - рассказала Анна Коробкина.