Врач перечислила основные причины пищевой зависимости и расстройств пищевого поведения

Пищевая зависимость, заедания и любые виды расстройства пищевого поведения являются самыми частыми причинами лишнего веса, что в дальнейшем приводит к развитию ожирения. Об этом "Газете.Ru" рассказала Светлана Куприна, врач-терапевт "ИНВИТРО-Воронеж", передает Day.Az.

"Управление чувством голода и сытости принадлежит блуждающему нерву. Он берет начало в стволе головного мозга, там проходит "обработка и регулировка" большинства автоматических функций организма. Чувство сытости у человека достигается только тогда, когда мозг получает сигнал от блуждающего нерва. В свою очередь, блуждающий нерв "собирает" сигналы от печени, о том, что тело получило достаточное количество жиров, белков и углеводов. Чтобы почувствовать насыщение после приема пищи, при правильной работе блуждающего нерва, организму нужно примерно 20 минут", - заявила врач.

Нарушения в работе блуждающего нерва, а именно снижение его активности, делает невозможным отослать этот сигнал к головному мозгу, что приводит к постоянному чувству голода и перееданию. С точки зрения эндокринологии, проблема переедания и заедания - это несбалансированное питание, как следствие - попытка организма восполнить нужные вещества из большего количества съеденной еды.

Но самой распространенной причиной развития пищевых зависимостей является психологический фактор, отметила медик.

"В таких случаях организм пытается компенсировать негативные эмоции едой. То есть тело получает удовольствие от еды, которое мозг воспринимает как положительное подкрепление. Таким образом, человек постепенно приучает себя заедать стрессы и нервные напряжения. Например, дети в раннем возрасте часто получают поощрение в виде сладостей за хорошее поведение. Далее эта нейронная связь формируется крепко в голове, с возрастом человек уже сам начинает поощрять себя едой. Бывает, что человек видит и воспринимает еду как единственный источник радости и удовольствий", - добавила терапевт.

При появлении первых признаков отсутствия насыщения, тем более при плотном перекусе, стоится обратиться к врачу. При подозрении на расстройство пищевого поведения следует назначить визит к психологу за консультацией.

"Человек может не знать о том, что находится в стрессе или депрессии. Правильное и сбалансированное питание, соблюдение питьевого режима и режима сна - это важнейшие условия для выздоровления, как бы сложно ни было их соблюдать в этот период", - подчеркнула она.

Чтобы не усугубить ситуацию, следует отказаться от жестких диет и ограничений в питании, так как они могут спровоцировать срывы. Необходимо питаться небольшими порциями четыре-пять раз в течение дня, отказаться от фастфуда и промышленной выпечки, добавлять в рацион овощи и не есть за три часа до сна, а также включить физические нагрузки.