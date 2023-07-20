Какое мороженое считается самым полезным?

Мороженое - самый популярный летний десерт, однако не все его виды одинаково полезны. Так, выбирая мороженое, в первую очередь стоит обращать внимание на ингредиенты. Например, лакомство со всевозможными наполнителями лучше употреблять реже, особенно если есть склонность к аллергии. Оно очень калорийное и содержит много добавок - красителей, усилителей вкуса и других ингредиентов, которые могут повысить риск развития онкологических заболеваний.

Об этом "Газете.Ru" рассказала кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Лаборатории "Гемотест" Екатерина Кашух, передает Day.Az.

По словам эксперта, одним из самых популярных видов мороженого является пломбир. Но, выбирая его, нужно помнить, что это лакомство достаточно калорийно: на 100 г продукта приходится около 400-500 ккал.

"При выборе пломбира стоит посмотреть его состав. По ГОСТу в таком мороженом должно быть не менее 12% молочного жира. При этом если вес в норме, то порция пломбира (80 г) один раз в день не повредит. Но если массу тела или жирность пищи по состоянию здоровья нужно снижать, то от мороженого на основе молока и сливок лучше отказаться в пользу менее калорийных продуктов. Хорошей и более безопасной для здоровья альтернативой является фруктовый лед или сорбет", - объяснила кандидат наук Екатерина Кашух.

Она отметила, что фруктовый лед - один из самых низкокалорийных холодных десертов. Он содержит всего около 110-130 ккал на 100 г, богат витаминами и хорошо утоляет жажду в жару.

"Выбирая фруктовый лед в магазине, полезно изучить его ингредиенты. Оптимально, если в составе есть натуральный фруктовый сок или фруктовое пюре, минимум красителей и усилителей вкуса", - сообщила гастроэнтеролог.

Чтобы не заболеть, врач рекомендовала есть мороженое в жару небольшими кусочками и запивать напитками комнатной температуры - не горячими. Для этого подойдут домашние компоты, морсы, чай. Это поможет снизить риск развития тонзиллита.