Когда нужно собирать жимолость?

Плодоносить жимолость начинает в июне - это одна из самых ранних ягод, опережающая по срокам созревания порой даже клубнику. Как определить, что жимолость созрела и ее пора собирать? Важно точно понять этот момент, так как недозревшая ягода будет кислить.

Как передает Day.Az со ссылкой на Гастрономъ, вот когда правильно собирать жимолость.

Как и когда собирать ягоды

Куст жимолости не требует особого ухода и плодоносит уже на второй год, а затем их урожайность до 15-летнего возраста только повышается, достигнув пика к 6-му году.

Жимолость содержит много витаминов С и Р, железа, калия, магния, фосфора и пектинов.

Ранние сорта жимолости в средней полосе России (например, Подмосковье) собирают уже 12-20 июня, в более холодных регионах (Карелия, Камчатка, Сибирь, Ленинградская область) созревание начинается после 28 июня. С одного куста можно собрать от одного до полутора килограммов ягод. Если ранний сорт жимолости не начал плодоносить с 20-ых чисел июня, то урожая в этом году уже можно не ждать.

Созревшую жимолость можно определить по ягодам, которые полностью окрасились в фиолетовый цвет, без зеленых прожилок. При нажатии ягоды слегка мягкие и легко сходят с ветки, иногда они немного сморщиваются.

Созревшую жимолость удобно собирать, расстелив мешок под кустом, с помощью потрясывания веток. Зрелые ягоды упадут сами, остальные можно оставить дозревать.

Если у вас неосыпающийся сорт жимолости, то с момента приобретения ягодой фиолетового цвета можно подождать минимум неделю, пока они наберут сладость.

Как хранить и использовать жимолость

Имейте в виду, что чем более спелая ягода, тем хуже она хранится. Срок хранения даже в холодильнике не превышает 1-2 дня. Если жимолости много, то лучше всего ее заморозить и съесть позже, или перетереть с сахаром. Все ее полезные свойства в таком случае сохранятся. Замороженную жимолость можно добавлять в десерты, украшать их и кидать в смузи.

Не рекомендуется подвергать жимолость термической обработке. Она рекорсменка по содержанию витамина С, в чем опережает даже лимон, но этот витамин крайне нестабилен и сразу разрушается под воздействием температур.