Какие продукты поднимут настроение?

Бананы, яйца и некоторые другие продукты повышают настроение.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.Ru, об этом сказала диетолог-нутрициолог София Кованова.

Потребление легкоусваиваемой высокоуглеводной пищи вызывает чувство удовлетворения, заявила Кованова. Она пояснила, что это происходит из-за быстрого выделения серотонина. Именно поэтому при плохом настроении хочется съесть сладкое или мучное.

"Однако высокоуглеводные продукты не способны улучшить эмоциональное состояние надолго. Необходимо правильное питание, богатое белками, жирами и углеводами. Оно помогает удерживать серотонин на стабильном уровне",- сказала София Кованова

Кованова посоветовала есть бананы для повышения уровня серотонина. Бананы - отличный источник триптофана - аминокислоты, которая считается предшественником серотонина. Кроме того, бананы содержат витамин B6 и калий, помогающие снизить уровень стресса.

Диетолог отметила, что еще один настоящий суперфуд - это яйца. Они представляют собой хороший источник белка, магния, каротинов, витаминов A, E, D, B. Их употребление положительно влияет как на ментальное, так и на физическое здоровье.

"Сыры содержат триптофан, белок, кальций и витамин D. Антистрессовые аминокислоты помогают улучшить настроение. Орехи - богатый источник белка и жирных кислот омега-3, улучшающих настроение",- добавила диетолог-нутрициолог

Морская капуста благодаря витаминам содержанию группы B и магния играет важную роль в регуляции уровня серотонина, отметила Кованова. Она поддерживает уровень адреналина, тем самым увеличивая работоспособность и убирая усталость.

Однако, не стоит злоупотреблять этими продуктами, считает специалист. Лишь рационально составленный разнообразный рацион питания поможет улучшить эмоциональное состояние.

"Существуют также продукты, которые следует полностью исключить из своего рациона, если вы находитесь в неблагоприятном эмоциональном состоянии, - продолжила Кованова. - В первую очередь это кофе. Он, активно стимулируя работу нервной системы, вызывает дисбаланс витаминов B и D. Из-за этого появляется раздражительность".

Пакетированные соки содержат большое количество сахара и быстрых углеводов, которые провоцируют чрезмерную выработку адреналина и повышают стресс, добавила диетолог. Также нужно свести к минимуму потребление алкоголя. Он вызывает колебания сахара в крови и обезвоживание организма, что влечет выработку гормонов стресса.