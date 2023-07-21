Шеф-повар рассказал, какую рыбу безопасно покупать летом

Покупать свежую рыбу или заказывать ее в ресторанах имеет смысл, ориентируясь на сезон ее вылова. Виды рыбы, которые ловят осенью и зимой, летом в свежем виде покупать не стоит. Об этом рассказал "Газете.Ru" бренд шеф сети ресторанов "Каспийка" Кирилл Еселев, передает Day.Az.

Так, по мнению шефа, летом не стоит останавливать свой выбор на наваге, муксуне или омуле.

"Навага, омуль и муксун - это рыбы, которые преимущественно вылавливаются осенью или зимой. Соответственно в летний период, это будет заморозка (хорошо если разовая). Так что если хотите охлажденной рыбы, то это точно не эти виды", - объяснил Еселев.

Шеф-повар порекомендовал покупать летом треску и камбалу.

"Также популярны форель, скумбрия, зубатка и тунец", - отметил он.

Что касается речной рыбы, то, по словам Кирилла Еселева, в весенний сезон идет ловля карпа, карася, сазана и линя, так что летом они будут уже не так вкусны.

"А вот в летний период рыбаки рекомендуют отправляться за окунем, лещом, плотвой, щукой или судаком. Так что и в ресторанах такая рыба будет особенно вкусной", - заключил шеф-повар.