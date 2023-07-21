Врач назвала пользу некоторых видов алкоголя

Любой алкогольный напиток имеет негативное действие на организм, но последствия всегда будет определять качество напитка и его доза. Однако все напитки также можно разделить на более и менее вредные по их разновидности. Об этом "Газете.Ru" рассказала семейный терапевт, гастроэнтеролог и нутрициолог Анастасия Сумарокова, передает Day.Az.

По словам эксперта, самым сложным и вредным для организма является алкоголь "с пузырьками". И первый из них - шампанское, основная проблема которого заключается в сочетании газированности и сахара.

"Шампанское сложно сочетается с едой и провоцирует в кишечнике не переваривание, а брожение, гниение пищи. Также его кислотность негативно отражается на состоянии слизистой органов ЖКТ, поэтому данный напиток стоит употреблять только отдельно от еды в очень ограниченном количестве - не более одного бокала", - сообщила терапевт.

Особенно вредны для здоровья и алкогольные коктейли. В них также содержится много сахара, часто используются сахаросодержащие сиропы.

"Коктейли высококалорийны, а сахар в них способствует быстрому опьянению и большой интоксикации организма, создавая сильную нагрузку на поджелудочную железу", - предостерегла Анастасия Сумарокова.

Еще один не очень полезный газированной алкогольный напиток - пиво. В сочетании со многими продуктами он, как и шампанское, вызывает брожение и раздражение кишечника, диарею. Кроме того, у мужчин постоянное потребление пива повышает выработку женских половых гормонов и провоцирует накопление жировых отложений. У женщин же из-за пива в организме начинает вырабатываться излишнее количество мужских гормонов, что может привести к дисбалансу и ожирению.

Что касается менее вредных для здоровья напитков, то на первом месте находится вино.

"Вино - это, по сути, перебродивший виноградный сок. Напиток оказывает четко выраженное антибактериальное действие. Например, проантоцианин убивает ряд опасных для организма бактерий, в том числе и тех, что разрушают зубную эмаль, тем самым препятствуют возникновению кариеса. Кроме того, вино является антиоксидантом, благотворно влияет на систему кровообращения и сосуды, защищает их за счет ресвератрола в составе от множества патологических заболеваний сердца. Благодаря органическим кислотам в вине, оно улучшает процессы пищеварения, повышает аппетит и помогает усваивать и расщеплять белок", - объяснила гастроэнтеролог.

Она рекомендовала выбирать сухое или полусухое вино вместо сладкого и отметила, что польза напитка проявляется только при употребления малого количества. В сутки умеренная рекомендуемая доза вина: один бокал (100-150 мл) для мужчин и половина бокала (50-75 мл) для женщин.

"Еще один полезный алкогольный напиток - коньяк. Он способен укреплять иммунную систему, а также снимать спазмы и расширять сосуды при условии соблюдения придельной однократной дозы не более 50-80 мл", - рассказала врач.

Эксперт добавила, что чем меньше всевозможных добавок в алкоголе, тем он менее опасен для здоровья, однако того же нельзя сказать о настойках. Дело в том, что в их состав входят экстракты разнообразных трав, этиловый спирт и ароматические масла. Такой набор печени обработать очень тяжело, а травы могут и не оказать лечебного эффекта на конкретный организм.

"Вредны добавки и масла в виски - они оказывают негативное влияние на печень и поджелудочную железу и общее состояние организма. Пить виски рекомендуется медленно и очень небольшими порциями и ни в коем случае не смешивать с другим алкоголем", - констатировала нутрициолог.

Не слишком вредна из крепкого алкоголя водка. Она не содержит сахаров и содержит минимальное количество химических вредных ингредиентов, там нет красителей, ароматизаторов и консервантов. Калорийность напитка обеспечена только спиртом.

"Водка может бороться с бактериями и вирусами, имеет мощный антисептический эффект, улучшает пищеварение. Главное строго ограничивать ее дозу", - заключила эксперт.