Немытые ягоды опасны для здоровья

Диетолог, нутрициолог, парафармацевт и нутрикоуч Алла Пониматкина предупредила об опасности употребления немытых ягод.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.Ru,

По словам специалиста, они могут содержать различные виды микроорганизмов. Она пояснила, что промывание ягод перед употреблением является простым и эффективным способом снижения риска заражения. Пониматкина добавила, что немытые ягоды угрожают гепатитом А, сальмонеллезом, малярией, дизентерией, трипаносомозом, бруцеллезом.

Для более тщательной очистки врач порекомендовала использовать специальные средства для промывки ягод.

Пониматкина добавила, что не менее важно покупать ягоды у надежных поставщиков, которые следят за качеством продукта.