https://news.day.az/gurmaniya/1582918.html Какие продукты помогут пережить жару?
Какие продукты помогут пережить жару?
Некоторые продукты могут помочь пережить летнюю жару, рассказала диетолог Елена Соломатина.
Как передает Day.Az со ссылкой на NEWS.ru, некоторые продукты очень полезны в такую погоду.
По словам Соломатиной, в жару хорошо есть побольше помидоров и моркови. "В томатах содержится ликопин, который поможет пережить жару. Морковь, где есть каротиноиды и бета-каротин, тоже лучше усваивается, особенно если при приготовлении блюда добавить сметану", - рекомендовала она.
Также, добавила Соломатина, содержащиеся в зелени и овощах каротиноиды хорошо предохраняют от ультрафиолета и нужны для профилактики повреждений кожи и органов зрения.
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