Названа ягода, которая улучшает когнитивные способности

Исследователи Королевского колледжа Лондона установили, что употребление черники положительно влияет на мозг и кровеносные сосуды пожилых людей. Результаты были опубликованы в журнале The American Journal of Clinical Nutrition (AJCN), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

С возрастом люди становятся более восприимчивыми к сердечно-сосудистым и нейродегенеративным заболеваниям. Когнитивные функции также быстрее снижаются у лиц старше 60 лет. Авторы пытались найти способы замедлить или предотвратить эти возрастные изменения.

В исследовании принял участие 61 человек в возрасте от 65 до 80 лет. Их разделили на две группы: одна принимала плацебо, а вторая - 26 г порошка черники. Авторы обнаружили, что пожилые люди, которые ежедневно в течение 12 недель употребляли порошок черники, имели более здоровые кровеносные сосуды и лучше справлялись с когнитивными задачами по сравнению с группой, которая получала плацебо.

Одна из групп веществ, которые могут предотвратить эти ухудшения здоровья, это полифенолы. Антоцианы - один из видов полифенолов, который содержится в чернике. Именно за его счет ягода имеет синий цвет. Антоцианы являются сильными антиоксидантами, нейтрализуют действие свободных радикалов, подавляют рост опухолей, благотворно действуют на организм человека. Поэтому овощи и фрукты ярких цветов считаются полезными для организма.