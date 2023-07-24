Самые опасные для человека виды мяса

Мясо - основной источник животного белка и питательный продукт, который дает много энергии. Однако в некоторых случаях оно может навредить человеку. О том, какие виды мяса лучше есть с осторожностью, "Вечерней Москве" рассказал врач-диетолог Михаил Гинзбург, передает Day.Az.

По его словам, мясо животных может быть опасно только тогда, когда в нем поселились паразиты.

Диетолог назвал три вида, которые могут содержать опасных паразитов и спровоцировать у человека гельминтоз. Среди них:

говядина,

свинина,

баранина.

Прожарка медиум, когда в середине мясо остается полусырым, тоже является опасной, предупредил специалист.

- Когда стейк готовят с кровью, есть риски заражения паразитами, поэтому лучше отказаться от такого мяса. Если же его обжаривают полностью и сырых частей нет - это стопроцентно защищает человека от паразитов, - объяснил Гинзбург.

Чтобы есть мясо без опасений, специалист рекомендовал тщательно его обрабатывать и не есть в полусыром виде.

- Стандартной термической обработки будет достаточно, чтобы избавиться от паразитов и сделать мясо безвредным для человека. Нагревание до 100 градусов в течение 15 минут убивает все известные виды микробов, - заверил диетолог.

При этом одним из самых опасных источников белка считается рыба из-за токсинов, которые содержатся в брюшине, - это своеобразная природная защита от хищников в живой природе, добавил врач.