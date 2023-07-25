6 главных правил для любителей мороженого

В случае с детьми рекомендуется подождать, когда мороженое чуть подтает - это будет означать, что его температура поднялась от минус 20 до нуля градусов и выше.

Кроме того, врач напомнила, что классическое мороженое относится к высококалорийным десертам из-за большого содержания сахара и жиров. Поэтому его употребление стоит ограничить людям с избыточным весом, с нарушением метаболических процессов и инсулинорезистентностью. При сахарном диабете или преддиабете от мороженого лучше воздержаться. Особенно это касается блюда с наполнителями в виде джема, карамели или шоколада.

Следует обращать внимание на состав продукта. Часто в него включают множество Е-добавок, среди которых стабилизаторы, загустители, вкусовые наполнители, красители, которые в большей части относительно безопасны. Опаснее, по словам диетолога, заменители молочного жира (различные виды растительных масел, пальмовые масла или кондитерские жиры, которые позволяют экономить на сливках).

Необходимо избегать мороженого с экзотическими цветами или вкусами. Особое внимание при выборе мороженого стоит обращать на отсутствие в составе искусственных пищевых красителей, таких как Е102 (придает ярко-желтый цвет) и Е124 (красный краситель, запрещенный в некоторых странах), а также неизвестных подсластителей.

Мещерякова добавила, что необходимо обращать внимание на срок хранения. Для разного мороженого сроки отличаются: от шести месяцев до одного года. Связано это с технологией его производства. Рекомендуется всегда смотреть на указанный срок годности, а также обращать внимание на внешний вид и целостность упаковки. Деформированное, потерявшее форму мороженое лучше не покупать.