Названы идеальные напитки перед сном

Теплое молоко - идеальный напиток перед сном, утверждает диетолог Кристина Плотникова. Его полезные свойства она назвала Lenta.ru, передает Day.Az.

По словам диетолога, теплое молоко оказывает расслабляющее действие благодаря содержанию триптофана - аминокислоты, уменьшающей уровень стресса. Однако у некоторых людей употребление молочных продуктов может вызвать отеки, предупредила Плотникова.

Полезен перед сном и травяной чай, продолжила собеседница "Ленты.ру". Она отметила, что многие травы содержат антиоксиданты и другие вещества, укрепляющие иммунную систему.

"Мелисса, мята, лаванда и чабрец улучшают сон, избавляют от бессонницы. Ромашка, пустырник и валериана успокаивают, снижают уровень тревоги. Также травяной чай из ромашки, фенхеля или имбиря облегчает пищеварение".

Напиток из кэроба - плода рожкового дерева - по вкусу напоминает какао и обладает множеством полезных свойств, отметила диетолог. Этот напиток улучшает качества сна, так как содержит натуральный барбитурат лайкоподин. Также в состав кэроба входят магний калиьций, снижающие уровень стресса и улучшающие настроение.

"Также кэроб содержит витамины и минералы, которые помогают укрепить иммунитет и защитить организм от болезней, и растворимые волокна, регулирующие уровень глюкозы в крови и улучшающие пищеварение", - заключила Плотникова.