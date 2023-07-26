Малину назвали полезной при диабете ягодой

Врач-диетолог, эндокринолог сети клиник "Семейная" Виктория Елисеева рассказала о пользе малины для диабетиков.

Малина - источник витаминов группы А, В, С, кремния, молибдена, магния, флавоноидов и других полезных веществ. Регулярное употребление малины укрепляет иммунитет, сердечно-сосудистую систему, кожа насыщается коллагеном.

Важно ещё и то, что малина - ягода с небольшой калорийностью и низким гликемическим индексом. Врач уточнила, что калорийность ягоды составляет 46 ккал на 100 грамм, содержание углеводов - не более 3 грамм, гликемический индекс, в зависимости от сорта, составляет 25-40. "Следовательно, её можно включить в свой рацион даже людям, страдающим диабетом", - подчеркнула Елисеева.

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